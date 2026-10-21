"Барса" допусна 15 удара към вратата в мач от Шампионската лига за първи път от 20 г.

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"Барселона" допусна 15 удара към вратата в мач от Шампионската лига за първи път от 20 години. Каталунският гранд падна 2:4 като гост от "Пари Сен Жермен" в третия кръг на Шампионската лига.

Освен това "Барса" претърпя първата си загуба за сезона. Тимът бе спечелил девет от девет мача в испанското първенство.

Ръководството на каталунците ще подаде жалба до УЕФА заради огромния плакат, издигнат от ултрасите на ПСЖ в началото на мача. "Барселона" сметя за неподходяща хореографията с изображението на Leatherface, герой от филма "Тексаското клане с резачка". Феновете на ПСЖ го изобразиха облечен в екипа на клуба си, държащ резачка, режеща логото на каталунския отбор, с надпис "Парижко клане".