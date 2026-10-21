ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски отговаря на Румен Радев: Той е върха...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23775413 www.24chasa.bg

"Барса" допусна 15 удара към вратата в мач от Шампионската лига за първи път от 20 г.

1064
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Халфът на "Барселона" Фермин Лопес рита в главата Пачо от ПСЖ. Снимка: Ройтерс

"Барселона" допусна 15 удара към вратата в мач от Шампионската лига за първи път от 20 години. Каталунският гранд падна 2:4 като гост от "Пари Сен Жермен" в третия кръг на Шампионската лига.

Освен това "Барса" претърпя първата си загуба за сезона. Тимът бе спечелил девет от девет мача в испанското първенство.

Ръководството на каталунците ще подаде жалба до УЕФА заради огромния плакат, издигнат от ултрасите на ПСЖ в началото на мача. "Барселона" сметя за неподходяща хореографията с изображението на Leatherface, герой от филма "Тексаското клане с резачка". Феновете на ПСЖ го изобразиха облечен в екипа на клуба си, държащ резачка, режеща логото на каталунския отбор, с надпис "Парижко клане".

Халфът на "Барселона" Фермин Лопес рита в главата Пачо от ПСЖ. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)