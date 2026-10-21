ЦСКА замина за Дания без две от звездите си

Без две от звездите си ще бъде ЦСКА при визитата в Дания на "Нордшеланд" утре. Срещата е от 2-ия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.

С отбора не отпътуваха Жан-Филип Гбамен и Жоел Зварц. Двамата са с контузии.

"Липсата на Цварц и Гбамен ще се усети и не ни е приятна. От друга страна, имаме много добър състав с качествени футболисти. Утре ще се опитаме да защитим честта на отбора и за тях", каза Анжело Мартино на летище "София".

Той призна, че никога не е играл на изкуствен терен, какъвто очаква отбора му в Дания. Също така и други негови съотборници не са имали досег на подобна настилка. Което със сигурност ще е проблем.

"Доста от футболистите не са играли на такова покритие, но ние излизаме във всеки мач за победа. Досега не съм играл официални срещи на такъв терен, само съм тренирал. В Аржентина подобни настилки не са обичайни", каза Мартино.