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Димитър Кисимов започна със загуба на "Мастърс" за юноши

Явор Геронтиев

[email protected]

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Димитър Кисимов

Димитър Кисимов загуби първия си мач на "Мастърс" по тенис за юноши до 18 г. в Чънду.

В предварителната си група на турнира в Китай шампионът на двойки от Australian Open отстъпи 6:7 (0:7), 6:7 (3:7) на Тило Берман (Ав), въпреки че водеше 5:3 във втория сет.

В същата група са Кийтън Хенс (САЩ) и Винсент Райзах (Гер).

Димитър Кисимов е четвъртият българин, който ще участва във финалите на осемте най-добри юноши през годината. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г., а Александър Василев зае осмо място през миналата година. 

Димитър Кисимов

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