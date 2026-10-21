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https://www.24chasa.bg/sport/article/23777046 www.24chasa.bg

Нова дисциплина във фигурното пързаляне вече и в България

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Българската федерация по кънки постави началото на развитието на ново направление, а именно Synchro9.

Дисциплината е синхронно пързаляне, но във формат с девет състезатели. Той беше обявен от Международния кънки съюз през юли 2026 година, като голямата новина е, че дисциплината е включена в програмата на фигурното пързаляне на зимните олимпийски игри през 2030 година във Франция.

БФ по кънки вече покани състезатели от всички клубове във възрасти девойки и жени да се включат. Подборът и тренировките започнаха и се провеждат на Зимна пързалка „Славия" под ръководството на Емануела Илинова, пише БТА. 

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