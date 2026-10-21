Български вратар със силен мач за "Порто" в Шампионската лига за младежи

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Португалските медии похвалиха 17-годишния български вратар на "Порто" Антони Николов за солидното му представяне при победата с 3:1 срещу „Айндховен" в Шампионската лига за младежи. Това е втори пореден успех за представителите на португалския гранд, които имат 6 точки след първите три кръга.

Отличават се ключовите намеси на Николов, предотвратили изравняване през второто полувреме, включително блестящо спасяване след 85-ата минута при резултат 2:1.

Той е роден в Русе и минава през "Дунав", ЦСКА 1948 и "Ботев" (Пд), откъдето е привлечен в "Порто".