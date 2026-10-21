"Таймс" се извини на Инфантино за неверни информации

Авторитетният британски вестник „Таймс" поднесе извинения на президента на ФИФА Джани Инфантино за публикацията, в която се твърди, че той получава втора заплата, съобщава БТА.

„На 13-и октомври 2026-а година в раздел „Спорт" съобщихме, че Джани Инфантино е получавал от ФИФА „втора заплата", за която организацията не е информирала обществеността. Това твърдение не е вярно. Никаква „втора заплата" не е имало. Съгласно действащите правила, ФИФА не е длъжна да включва в своя годишен отчет информация за разходите и възстановяванията на средства, получени от г-н Инфантино, тъй като те не са класифицирани като „възнаграждение" съгласно швейцарските изисквания за финансово отчитане", се казва в изявлението на вестника.

„Ние също така признаваме, че Инфантино не е получил недвижими имоти в Маями на нереално занижени цени, както съобщавахме по-рано. А също така нито той, нито членове на неговото семейство се явяват юридически или фактически собственици на компанията Shadi LLC и не осъществяват контрол над нея, въпреки нашите предположения. Радостни сме да внесем тези уточнения и да поднесем извинения на Инфантино и ФИФА за допуснатите грешки", добавят от вестника.