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https://www.24chasa.bg/sport/article/23778544 www.24chasa.bg

"Барса" даде ПСЖ на УЕФА

Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС

"Барселона" иска УЕФА да накаже "Пари Сен Жермен". Във вторник вечерта двата най-силни тима в Европа се изправиха един срещу друг в основната фаза на Шампионската лига. 

Домакините от Париж спечелиха 4:2.

Искането на каталунците е свързано с огромен транспарант, издигнат от феновете от Франция. 

Хореографията, носеща надписа 'Massacre a la parisienne' („Клане по парижки"), изобразяваше маскиран мъж, който унищожава емблемата на Барселона с окървавен моторен трион - препратка към главния герой от филма „Тексаско клане". Още на почивката от "Барселона" са информирали УЕФА за случая, който според тях е скандален.

„Групировката 'Collectif Ultras Paris' беше в зловещо настроение тази вторник вечер, броени дни преди Хелоуин", отбелязаха от RMC.

Спортният вестник L'Equipe коментира: „Отборът на Луис Енрике нанесе на Барселона първото поражение за сезона. И макар да не станахме свидетели на клане с моторен трион, каквото обещаваше хореографията, на терена видяхме футбол - и то само футбол."

СНИМКА: РОЙТЕРС

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