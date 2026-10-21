"Барса" даде ПСЖ на УЕФА

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"Барселона" иска УЕФА да накаже "Пари Сен Жермен". Във вторник вечерта двата най-силни тима в Европа се изправиха един срещу друг в основната фаза на Шампионската лига.

Домакините от Париж спечелиха 4:2.

Искането на каталунците е свързано с огромен транспарант, издигнат от феновете от Франция.

Хореографията, носеща надписа 'Massacre a la parisienne' („Клане по парижки"), изобразяваше маскиран мъж, който унищожава емблемата на Барселона с окървавен моторен трион - препратка към главния герой от филма „Тексаско клане". Още на почивката от "Барселона" са информирали УЕФА за случая, който според тях е скандален.

„Групировката 'Collectif Ultras Paris' беше в зловещо настроение тази вторник вечер, броени дни преди Хелоуин", отбелязаха от RMC.

Спортният вестник L'Equipe коментира: „Отборът на Луис Енрике нанесе на Барселона първото поражение за сезона. И макар да не станахме свидетели на клане с моторен трион, каквото обещаваше хореографията, на терена видяхме футбол - и то само футбол."