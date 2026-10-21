Протестите във Франция отложиха мач от елита

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Домакинският мач на "Тулуза" срещу "Троа" от Лига 1 е преместен от събота за неделя по искане на местните власти, съобщиха от Френската професионална футболна лига.

През този месец Франция преживя едни от най-тежките безредици от години насам, при които хиляди хора бяха арестувани, а магазини – разграбени или повредени по време на протести срещу високите цени и влошаващото се качество на обществените услуги, пише Ройтерс.

Вследствие на протестите в Тулуза беше въведен вечерен час в някои части на града, който трябва да приключи в неделя.

„По искане на префектурата на департамент От-Гарон и след съгласуване с притежателя на тв правата, мачът между "Тулуза" и "Троа" се премества за неделя, 25 октомври", се посочва в изявление на LFP.

В понеделник клубовете от Лига 1 "Марсилия" и "Лил" съобщиха, че официалните им магазини са били разграбени по време на безредиците.