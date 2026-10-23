Коне за 260 млн. евро прелетяха край 4,5 хилядолетия в Гиза

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Общо 90 коня на обща стойност около 260 млн. евро кацнаха в Кайро за кръг от най-елитното комерсиално състезание по прескачане на препятствия в света Longines Global Champions Tour. В тридневната надпревара с общ награден фонд от 1,75 млн. евро, която се провежда в дните между 22 и 24 октомври, участват най-добрите ездачи на планетата.

Кайро и египетските пирамиди за първи път се включват в кръга от състезания от веригата, които се провеждат по целия свят на най-знаковите за своите държави места: пред Айфеловата кула в Париж, в Берлин, пред кметството на Виена, в Маями, Монако, Шанхай, Рабат, Рим, Лондон – общо 17 града на четири континента.

Изискванията към градовете са да са знакови за света и теренът да носи усещането за неговия най-значим символ.

Състезанието в Кайро е своеобразна прелюдия към мащабната програма "Година на културата: Катар, Египет и Гърция 2027". Катарската инициатива събира трите държави заедно през 2027 г., за да отбележи приноса на двете най-велики антични цивилизации в историята на човечеството – египетската и гръцката.

Най-високият награден фонд от 1 млн. евро е предвиден за съботното Гран при. Турнирите започват следобед, така че

минимална част от скачането се провежда при дневна светлина,

а после манежът е осветен от мощни прожектори. Силата на светлината им обаче напълно скрива дори силуетите на пирамидите и макар те да са постоянно осветени, всъщност не се виждат с просто око.

Снимка: Авторката

Турнирът стартира с отборна надпревара в два кръга с височина на препятствията 1,55-1,6 м, като резултатите служат и за индивидуалната квалификация за съботното Гран при. При изключително оспорвана надпревара с най-добър резултат бе отборът "Ризенбек", като Максимилиан Вайсхаупт и Марко Кучер

не допуснаха нито една грешка в четирите манша

Тъй като това е предпоследният кръг, те събраха предсрочно недостижим аванс и официално станаха шампиони на Global Champions League за 2026 г. На второ място се класираха египетският състезател, когото публиката аплодира толкова силно, че отекна от пирамидите - Абдел Саид, и Симон Делестре от отбора "Бойците на Истанбул".

С феноменално бърза езда Абдел Саид спечели индивидуалното класиране във втория кръг. "Пражките лъвове" с Оливие Филипартс и Нийлс Бройнселс заеха третата позиция.

Според индивидуални резултати втори е французинът Симон Делестре и трети Оливие Филипартс.

През 2026 г. в Global Champions League се състезават 17 отбора в които са картотекирани общо 102 състезатели. Последни в групата се включиха "Фараоните на Кайро".

Снимка: Авторката

Всеки отбор е съставен от шест ездачи от различни националности, като във всеки трябва да присъства и по един млад ездач под 25-годишна възраст. На самото състезание скачат само двама, като

те се избират според опита им и състоянието на конете

Омар Мамдух Исмаил, член на управителния съвет на Египетската федерация по конен спорт и бивш състезател, заяви пред медиите, че състезанието е отлично постижение за египетския конен спорт. "Най-добрите ездачи на света в Египет поставят държавата

на картата на най-високия ранг конни състезания

и това бе неотклонна цел от години!", каза Омар Исмаил.

На този етап е подписано петгодишно споразумение и през този период Египет трябва да изгради реноме, подобно на това на другите вече свръхпопулярни дестинации.

Въпреки изключително трудния достъп до арената заради мерките за сигурност, трибуните бяха препълнени, а стюарди показваха на зрителите да пазят тишина по време на състезанието - част от задължителната култура на публиката по време на прескачане на препятствия.