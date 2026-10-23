Цецо Соколов: Няма да предам младите в “Дея”

Дебютът на бившия капитан на националния отбор Цветан Соколов за “Дея Волей”, макар и изненадващо, все пак се състоя още на градското дерби срещу “Нефтохимик” на старта на сезона в Супер Волей.

На загрявката преди мача в зала “Младост” 206-сантиметровият диагонал беше лаконичен пред репортера на “24 часа”: “Дошъл съм да играя за “Дея” и ще го направя още сега, въпреки че не съм готов 100 % заради травма в глезена, която ме мъчеше десетина дни. Но няма как да предам младите момчета в този момент, в който по различни причини липсват петима титуляри. Както винаги, излизам за победа”, декларира Соколов.

Не стана! “Нефтохимик” би с 3:1 в оспорваното дерби, а MVP с 15 точки стана Димитър Василев. Капитанът на “Дея” Цецо Соколов завърши с актив от 25 точки.

Още в следващия мач на отбора срещу “Левски” в София бургазлии ще разчитат и на тримата чужденци в селекцията - японците Хата и Кото и бразилеца Витао, които вече получиха международните си сертификати и ще бъдат картотекирани.

Ще липсват само братята Братоеви, наказани и за мача срещу шампионите.