Алберт Попов стана “доберман”

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В алпийските ски от години брандът Head се хвалеше със своя екип, който наричаха “Бунтарите”. Нещо като име за отбор.

От този сезон за първи път той ще си има конкуренция, която пък си е избрала прякора “Доберманите”.

Италианският бранд “Нордика” събра Алберт Попов, Жан Кранец (Словения), Филип Зубчич (Хърватия), Доминик Парис (Италия), Йоахим Саларич (Испания), Андреа Шлокар (Словения), Сандро Симоне (Швейцария), Томазо Сакарди (Италия), Матео Канис (Италия) и Ана Моника Каил (Румъния) и ги кръсти на най-известния си модел ски.

Алберт приключи лагера си на глетчер в четвъртък и се прибра за кратка почивка в България.

На 31 октомври тръгва за поредната подготовка в Капдалис (Швеция) при бившия си съотборник Камен Златков.

Там към него ще се присъедини и по-малкият брат на Камен - Калин.

Двамата ще стартират кампанията в световната купа през ноември със състезанията в Леви (Финландия) и Гургъл (Австрия).

Сезонът започва с два гигантски слалома в Зьолден (Австрия) този уикенд, но не е ясно дали всичко ще се проведе.

Все още синоптиците предвиждат нахлуването на студен атмосферен фронт, който да доведе до сериозни валежи. Положението в неделя се определя като изключително сложно.

Всички погледи са приковани към Микаела Шифрин - скиора с най-много победи в световната купа в историята.

Тя има най-много подиуми в Зьолден, но последната ѝ победа в гигантски слалом дойде преди 1035 дни в Лиенц (Австрия).

Шифрин разделя времето си между тренировките и болницата в Инсбрук, където лежи нейният годеник Александър Омод Килде.

Той скъса ахилес на тренировки в Чили и отново пропуска сезона.