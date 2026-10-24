“Левски” - прагматичен отбор с прагматичен треньор

Преди 12 месеца едва ли и най-големият привърженик на “Левски”, този, надянал “най-сините” очила, би си помислил, че воденият от Хулио Веласкес отбор в края на сезона ще триумфира с титлата у нас, а в Европа ще направи такъв поход, че да е адски близо до достигането на елиминационната фаза на състезание под егидата на УЕФА.

Е, понякога мечтите се сбъдват. Но трябват и изпълнители - треньори и играчи. А в момента “Левски” ги има.

Само в рамките на няколко месеца 20 и няколкогодишните фенове видяха за първи път как любимият им отбор вдига титлата, дошла след 17 г. чакане, и постига първа победа в основна фаза на Европа след 16 г. А по-възрастните сякаш се върнаха назад във времето и си спомниха какво е “Левски” шампион и “Левски” европейски.

“Сините” на Веласкес летят високо в облаците и хоризонтът пред тях е чист. А победата над “Виктория” (Пилзен) в Лига Европа като гост с 2:1 е показателна. На стадион “Доосан Арена” през миналия сезон “Порто”, “Панатинайкос”, “Фрайбург”, “Фенербахче” и още 6 отбора не успяха да си тръгнат с победа от Чехия.

“Левски” обаче успя. И се превърна в първия български тим с успех в тази страна. За феновете на статистиката, които през лятото се фукаха кой на кое място е, само отбелязвам, че “Виктория” е на 44-о място в ранглистата на УЕФА за последните 5 г.

Хулио Веласкес Снимка: Startphoto.bg

Испанският предводител на “сините” Хулио Веласкес отново показа, че знае как да преобразява тима си като истински хамелеон. Треньорът на шампионите доказа, че притежава изключителна тактическа гъвкавост и способност за адаптация според съперниците. А този път спецът от Саламанка го демонстрира сред майсторите - в Лига Европа.

Ако преди седмица в Неймеген срещу местния НЕК Веласкес бе заложил на тактика, която да прилича много на тази на съперника, то в четвъртък в бирената столица на Европа срещу “Виктория” “Левски” изглеждаше по различен начин.

Отново адаптиран към противника, но така, че да вземе нещо повече от точката, както бе в Нидерландия.

Липсваше това постоянно изнасяне на топката от вратаря, който да я вкарва в средата и оттам атаката да продължи. Нямаше и чак такова зрелище. Но победата е най-важна. Три безценни точки. Никой не помни отигравания, положения и т.н., щом отборът ти е триумфирал след последния съдийски сигнал.

Просто “Левски” и треньорът Веласкес много добре знаеха какво да направят, за да изпълнят целта, за която са пристигнали в Чехия.

И показаха, че отборът е насочен към постигането на реални ползи и резултати. Благодарение на треньора и изпълнителите на терена, които с прагматичност вече имат огромни шансове - над 60%, да играят в плейофите на Лига Европа. А след жребия за основната фаза на турнира никой не вярваше, че “сините” ще са в тази ситуация.

Бразилска фиеста - авторът на първия гол за “Левски” Евертон Бала и асистиралият Рейналдо празнуват след откриването на резултата в Пилзен.

За пореден път в срещата в Пилзен стана ясно, че Веласкес отлично се подготвя при анализите си. И това много му се удава. В Нидерландия преди 7 дни Рейналдо притисна бранител на НЕК, открадна топката и я прати в мрежата на съперника.

168 часа по-късно, но в Чехия, бразилецът отново повтори упражнението като в Ниската земя. И това се отплати. Заради притискането бранител на “Виктория” сбърка, а Рейналдо този път се отчете с асистенция на празна врата към Евертон Бала.

Играта на най-скъпия футболист в историята на “Левски” хич не е плод на случайност. Бразилецът умее много добре да притиска съперниците при изритана топка заради скоростта си. В България това може и да не се случва често, но в Европа именно това е един от козовете на “сините”.

За втория гол пък няма какво да кажем. Атака по учебник, завършена от същия този Рейналдо. Упражнението, в което Майкон получава отляво, стига почти до аутлинията и пуска пас в перспектива, където трябва да бъде нападателят на “сините”, е отигравано много в последните няколко дни. Защото това са слабите места на съперника. И те трябва да се използват, тъй като повече от една-две ситуации в срещата може и да няма.

Футболистите на “Левски” ръкопляскат на многобройните “сини” фенове, помогнали им с мощна подкрепа за победата в Пилзен.

Сега обаче “Левски” не трябва да се отпуска. Всички в “синия” лагер напълно са осъзнали колко е важно да спечелиш първенството, за да започнеш от първия кръг на Шампионската лига, където след успех пътят към другите две състезания на европейската централа е открит.