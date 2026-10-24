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Везенков и "Олимпиакос" се издъниха у дома срещу "Фенербахче"

Константин Ботушаров

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Александър Везенков и Коби Милър-Макинтайър се поздравяват след кош. Снимка: facebook.com/olympiacosbc

Баскетболната ни звезда Александър Везенков и неговият "Олимпиакос" загубиха с 61:64 у дома от "Фенербахче" двубоя от 7-ия кръг на Евролигата. Гръцкият гранд е актуален носител на трофея от най-авторитетния континентален турнир, а турският спечели през 2025-а.

Везенков записа 17 точки и 10 бори и 2 асистенции за 33,53 минути на паркета. Американецът с български паспорт Коби Милър-Макинтайър регистрира 12 точки, 5 борби и 6 асистенции за "Олимпиакос".

Домакините поведоха със 17:0, но после включиха ръчната.

С 5 успеха и 2 поражения тимът на националите ни заема 4-ото място във временното класиране.

Александър Везенков и Коби Милър-Макинтайър се поздравяват след кош. Снимка: facebook.com/olympiacosbc

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