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https://www.24chasa.bg/sport/article/23796596 www.24chasa.bg

В Австрия закичиха глетчер с фотоволтаици

Георги Банов

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800 елемента, всеки с мощност от 12,663 киловата, са закичени на глетчера Тифенбах над Зьолден. Това се прави, за да се произвеждат около 10,13 мегавата електроенергия всеки ден, или колкото малка атомна централа.

Проектът е първи в Алпите и отговаря на всички екологични норми на Европейския съюз.

Глетчерите по принцип са сред най-защитените зони в света, защото те са от изключително значение за природата. Това обаче не пречи върху тях да има ски писти, лифтове, а сега и фолтоволтаична централа.

Само у нас продължават спекулациите, че в планината не трябва да се пипа нищо.

Така Витоша пустее от години заради старите съоръжения, а се пречи всячески на нови и в Банско, Пампорово и Мальовица.

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