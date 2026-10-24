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https://www.24chasa.bg/sport/article/23796601 www.24chasa.bg

Норвежки бразилец в ските атакува Европа

Гeорги Банов

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Лукас Пинейро Бротен е най-атрактивният скиор в световната купа.

Първият бразилски олимпийски шампион в зимен спорт Лукас Пинейро Бротен атакува Европа преди началото на сезона в ските.

Норвежецът, който взе чужд паспорт покрай майка си, смята, че световната купа не е никак световна, а само европейска.

“По нищо не личи, че става въпрос за целия свят.

И това трябва да се промени. Ето, Бразилия вече има олимпийски шампион, а стартове там няма. В Аржнтина или Чили да не би на няма зима.

Има и всички ходят на лагери там. Защо да няма повече стартове в Китай, Япония и Корея? Там нямат ли ски? Да не говорим, че дори в Африка вали сняг, но до момента нямат писта. За какво ни е европейска купа, като може наистина да е световна?”, обяви пред журналисти Бротен.

Лукас си смени националността след конфликт с норвежката федерация, която удържаше част от имиджовите и рекламните права на скиорите.

Той си даде една година почивка и след това се върна като единствения бразилец в световната купа. 

Лукас Пинейро Бротен е най-атрактивният скиор в световната купа.

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