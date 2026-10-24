ЕК отказва да разследва ФИФА въпреки обвиненията в злоупотреба с власт

Европейската комисия е подложена на нарастващ натиск да започне разследване срещу ФИФА заради обвинения в злоупотреба с господстващо положение и защита на собствените ѝ търговски интереси за сметка на европейските футболни първенства. Въпреки подадената жалба от асоциацията на професионалните футболни лиги през октомври 2024 г. Брюксел все още не е започнал официално производство, а евродепутати настояват за спешни действия срещу световната футболна централа. Европейските регулатори по конкуренцията са предприемали действия срещу някои от най-мощните компании в света, сред които Google и „Газпром". Когато става въпрос за Международната федерация по футбол (ФИФА) обаче, Европейската комисия засега избягва да започне официално разследване.

Според високопоставен представител на ЕС, запознат със случая, жалбата на Европейската асоциация на професионалните футболни лиги е оставена „на изчакване" в Европейската комисия, съобщава "Политико"

Жалбата, внесена през октомври 2024 г., обвинява ФИФА, че злоупотребява с господстващото си положение, като налага международния календар на футболните срещи на останалите участници в спорта. Според лигите съчетаването на две функции - да управлява световния футбол и едновременно с това да организира собствени състезания - създава конфликт на интереси и позволява на федерацията да извлича финансови ползи за своя сметка.

Миналия месец организацията разшири жалбата си, така че тя да обхване и женския футбол. Въпреки това Европейската комисия все още не е започнала официална процедура.Натискът върху Генерална дирекция „Конкуренция" на Европейската комисия се засилва, след като група евродепутати от различни политически семейства призоваха Брюксел да използва правомощията си, за да ограничи действията на световната футболна централа.

В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с копие до еврокомисаря по конкуренцията Тереса Рибера, трима евродепутати поискаха официални действия срещу ФИФА.

Сред подписалите са Бруно Гонсалвеш и Ханес Хайде от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, както и Богдан Здроевски от Европейската народна партия.

Те настояват Комисията да предприеме официални действия, включително във връзка с жалбата на Европейската асоциация на професионалните футболни лиги, която представлява 53 професионални футболни лиги за мъже и жени в Европа.

Според евродепутатите начинът, по който ФИФА налага международния календар, поражда опасения, че организацията използва регулаторните си правомощия, за да защитава собствените си търговски интереси.

Те подчертават, че тези правомощия трябва да се упражняват чрез прозрачни, обективни, недискриминационни и пропорционални процедури, с ефективни гаранции срещу конфликт на интереси.

Тези принципи са заложени в знаковото решение на Съда на Европейския съюз от 2023 г. по делото за проекта за Европейска Суперлига.

„ФИФА едновременно е съдия и организатор на шоуто", заяви Гонсалвеш пред POLITICO. „Трябва да гарантираме, че съдията няма да поставя бизнеса над хората."Представители на Европейската асоциация на професионалните футболни лиги са обсъдили случая с екипа на еврокомисаря Тереса Рибера в края на април. Засега обаче тези усилия не са довели до конкретни действия.

По информация на представител на футболната индустрия, запознат със случая, по-рано този месец организацията е изпратила ново писмо до Комисията с настояване производството да започне без допълнително забавяне.

В него ФИФА е обвинена в открито пренебрегване на правото на ЕС и съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Според лигите Комисията не трябва да допуска във футбола поведение, което не би толерирала в други икономически сектори.

Забавянето отразява дългогодишното нежелание на европейските институции да се намесват в спорове, свързани със спортни федерации.

Бивш високопоставен служител на ЕС, пожелал анонимност, обяснява, че спортът има особен статут в европейското право, тъй като договорите на ЕС признават неговата социална и образователна роля.

„От една страна, винаги е съществувало схващането, че спортът има специален статут и не може да се разглежда като обикновен пазар, какъвто обичайно попада под надзора на дирекцията по конкуренция", посочва бившият служител.

По думите му подобни казуси често придобиват политически характер, а Европейската комисия се опасява, че държавите членки ще застанат на страната на спортните федерации. Това също я прави по-предпазлива при започването на подобни разследвания.През последните 15 години Европейската комисия започна редица мащабни разследвания срещу големи компании.

Сред тях са действията срещу „Газпром" за поведението му на газовите пазари в Централна и Източна Европа, разследванията срещу Google за предполагаемо ограничаване на конкуренцията при мобилните операционни системи и мерките срещу правилата на Apple за разработчиците на приложения.

Подходът към спортните организации обаче традиционно е по-предпазлив.

През 2017 г. тогавашният еврокомисар по конкуренцията Маргрете Вестагер нареди на Международния съюз по кънки (ISU) да премахне правила, които заплашваха състезателите по бързо пързаляне с доживотни забрани, ако участват в доходоносни състезания извън календара на федерацията.

Тогава Вестагер подчерта, че решението не означава, че Европейската комисия иска да бъде „съдия във всеки спортен спор".

По думите ѝ много конфликти, включително тези за наказания при употреба на допинг или за конкретното разписание на състезанията, имат малко или нищо общо с правилата за конкуренция.

Тя посочи още, че националните съдилища и органите по конкуренцията обикновено са в добра позиция да решават подобни спорове със спортни федерации.

Тези принципи продължават да определят кои случаи Европейската комисия решава да разглежда. Спорове не липсват — както във футбола, така и в тениса, падела и ветроходството.Евентуално разследване срещу ФИФА би поставило на изпитание и по-новата съдебна практика на ЕС.

През юли Съдът на Европейския съюз се произнесе по две дела, свързани с правилата на ФИФА за футболните агенти. Решенията като цяло бяха в полза на световната централа, като съдът прие, че спортните федерации могат да налагат ограничения, когато преследват легитимни цели и мерките им са пропорционални.

Бен ван Ромпей, професор по право на конкуренцията в Лайденския университет, който е участвал в подготовката на първоначалната жалба срещу Международния съюз по кънки, смята, че в Брюксел вероятно няма голямо желание да бъде поет и случаят срещу ФИФА.

Според него, когато първоначалната жалба срещу ISU е била внесена, съдилищата са имали ограничени насоки за прилагането на правилата за конкуренция в спорта. Оттогава съдебната практика се е разширила значително, а националните съдилища показват, че могат да осигурят защита.

Това намалява необходимостта Европейската комисия да се намесва пряко, смята той.

Ван Ромпей посочва и че според собствените критерии на Комисията за определяне на приоритетите жалбата срещу ФИФА може да не изглежда достатъчно силна. По думите му въздействието ѝ върху вътрешния пазар на ЕС е „изключително ограничено".

След публикуването на материала представител на Европейската асоциация на професионалните футболни лиги уточнява, че организацията не е страна по дело в съд в Брюксел. Въпросното дело не включва обвинения срещу ФИФА в злоупотреба с господстващо положение.

От асоциацията заявяват, че са решени да използват всички възможни правни средства, за да гарантират спазването на правилата за конкуренция и да защитят европейските национални първенства и футболния сектор от действията на ФИФА, които според тях представляват злоупотреба.

ФИФА отказва коментар както по жалбата на лигите, така и по писмото на евродепутатите.Говорителят на Европейската комисия Рикардо Кардозо заяви, че международните спортни организации носят основната отговорност за организирането на глобалните спортни събития, а спортът е преди всичко в компетенциите на националните правителства, като ЕС има подпомагаща роля.

Той обаче подчерта, че когато спортните организации извършват икономическа дейност и действат като предприятия по смисъла на европейското право, те са длъжни да спазват правилата за конкуренция.

По думите му Комисията непрекъснато следи пазарите за евентуални нарушения и оценява всяка подадена жалба съгласно установените процедури.Критиките срещу световната футболна централа се засилиха през последните 12 месеца заради близките ѝ отношения с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, както и заради провален план от това лято за продажба на части от турнира за Световната купа на частни инвеститори.

Според писмото на евродепутатите схемата за комерсиализация, свързвана с президента на ФИФА Джани Инфантино, е разкрила сериозни недостатъци в прозрачността, отчетността и процеса на вземане на решения в организацията.

На този фон натискът върху Европейската комисия да изясни дали ФИФА нарушава правилата за конкуренция продължава да нараства. Засега обаче Брюксел не е предприел официална стъпка към започване на разследване.