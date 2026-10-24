Наш талант играе за титла от "Мастърс" до 14 г.

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Бруно Дженев постигна трета поредна победа и се класира за финала при юношите до 14 години на турнира по тенис "Мастърс" в Монте Карло. Участват осемте най-добри в Европа във възрастовите категории до 14 и до 16 години.

Дженев записа третия си успех след победа с 6:1, 6:3 над Оскар Ласковски (Великобритания). Българинът спечели шест поредни гейма, след като Ласковски взе откриващия гейм, и запази предимството си до края на срещата.

След две победи в три сета по-рано през седмицата, включително впечатляващия обрат срещу Мартин Адамча (Словакия), когато изоставаше със сет и 0:5 във втората част, Дженев завърши груповата фаза с три победи и спечели първото място в групата си.

В спор за титлата българинът ще играе срещу руснака Рафаел Папоян (Русия), който също завърши груповата фаза с три победи. Съперникът на Дженев е в впечатляваща серия от 14 поредни победи и 28 последователно спечелени сета.