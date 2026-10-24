Стоян Кубатов ще се бори на финал на световното по класическа борба

Стоян Кубатов (77) ще се бори със сигурност на финал на световното в Алмати (Казахстан). Той достигна до 1/2-финалите в категорията си. Там дори да загуби, ще се изправи в схватка за бронза. Негов съперник ще е Александрин Гуту от Молдова.

Кубатов тръгна с 3:1 над Джоел Ричард Адамс (САЩ). След това попиля с технически туш чистия сърбин Али Фейзула Араслан. На 1/4-финал се изправи срещу представителя на домакините Мерей Маулитханов. Казахът тръгна мощно и поведе с 3:0, но бе свален в партер. Със страхотна техника Стоян го пренесе два пъти и обърна резултата до 4:3 в своя полза и взе успеха. Маулитханов преди това хвъри бомбата, като елиминира фаворита Амоян (Армения).

Светослав Николов (82) стартира с труден успех 5:4 над Микита Политалиев (Украйна). След това се изправи срещу първия в ранглистата Карло Кодрич (Хърватия). Схатката завърши 1:1 след неуспешни атаки от партер, но втори бе свален хърватина и по новия правилник той продължи напред.

Стефан Григоров (55) падна с технически туш от Давабанди Мунх Ердене (Монголия) на 1/16-финалите. Още в следващият кръг Ердене падна от 4-кратния световен шампион Елданиз Азизли и българинът бе елиминиран.