Истинско приключение за Виктория Ангелова по пътя към Галата на Европейската атлетика в Лозана

Истинско приключение преживя Виктория Ангелова по пътя към Лозана (Швейцария), където тази вечер ще се проведе традиционната Гала на Европейската атлетика – Golden Tracks. 17-годишната българка е сред трите финалистки за престижното отличие „Изгряваща звезда" на Европа за 2026 година.

Пътуването на световната и европейска шампионка в тройния скок обаче се превърна в истинско изпитание, изпълнено с изпуснати полети, закъснения и промени в маршрута.

Всичко започна вчера, когато Ангелова изпусна полета си от Атина за Женева. Наложи се да ѝ бъде закупен нов билет за полет през Амстердам. Проблемите обаче не приключиха дотук. Заради закъснение при излитането тя не успя да хване и следващия си полет от нидерландската столица до Женева.

След поредния неочакван обрат в организацията на пътуването се включи Европейската атлетика, която осигури на българката самолетен билет до Цюрих. Оттам Ангелова продължи към Лозана с автомобил, при това в компанията на една от големите звезди на световната атлетика – олимпийския шампион в скока на височина Джанмарко Тамбери.

Италианецът също е сред финалистите на тазгодишните награди Golden Tracks, но в категорията „Атлет №1 на Европа" при мъжете, където конкуренти са му световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис и олимпийският шампион в скока на дължина Милтиадис Тентоглу.

След всички премеждия Ангелова успя да стигне до Лозана, където тази вечер ще бъде сред най-големите таланти и звезди на европейската атлетика.

Българката заслужи мястото си сред трите финалистки за „Изгряваща звезда" след забележителен сезон. През юли тя спечели европейската титла за девойки под 18 години в Риети (Италия) с 13.98 м – рекорд на шампионатите. Месец по-късно триумфира и със световната титла за девойки под 20 години в Юджийн (САЩ) с резултат 13.91 м.

Другите две претендентки за престижното отличие са чехкинята Линда Боткова и словенката Жива Ремиц.

Носителите на годишните награди на Европейската атлетика ще бъдат обявени тази вечер на официалната церемония Golden Tracks в Лозана.