Шампион с "Лудогорец" пое "Септември"

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„Септември" представи новия си старши треньор след уволнението за слаби резултати на португалеца Шимао Фрейташ.

Това е черногорецът Младен Кашчелан.

"ПФК „Септември" (София) приветства Младен Кашчелан начело на представителния отбор! В неговият щаб влизат още Едуард Щайнбрехер - помощник треньор, Антонио Петков - помощник треньор и анализатор, Христо Николов - треньор на вратарите и Мартин Филипов - кондиционен треньор", информираха от клуба в социалните мрежи.

43-годишният черногорски специалист е бивш национал на своята страна с 25 мача за Черна гора. Като футболист натрупва богат международен опит, защитавайки цветовете на „Карлсруе", „Ягелония", „Лудогорец", „Арсенал" (Тула), „Тосно", „Тамбов" и „Балтика". Кашчелан познава и българския футбол - през сезон 2011/2012 е част от състава на „Лудогорец", който печели шампионската титла и Купата на България.

Треньорският му път преминава през щаба на „Пари Нижни Новгород", където работи със Сергей Юран и Саша Илич, а впоследствие застава начело на „Сокол" (Саратов). Притежава лиценз UEFA Pro, придобит през май 2026 година.

Пожелаваме на Младен Кашчелан здраве, успешна работа и много поводи за радост начело на нашия отбор! Добре дошъл в „Септември", Младен", написаха още от „Септември".