Алекс Николов на 4 т. от Цецо Соколов във вечната ранглиста на "Лубе"

Първото домакинство на „Кучине Лубе" (Чивитанова) за сезон 2026/27 ще премине под знака на българската волейболна звезда Алекс Николов.

Утре от 18,00 ч. в зала „Еуросуоле Форум" преди началото на двубоя от 2-рия кръг на редовния сезон между „Лубе" и „Падуа" българският посрещач ще получи две отличия от Волейболната лига Серия А от президента на клуба Симона Силеони.

Призовете са за постиженията му през редовния сезон 2025/2026, в който номер 11 на „Лубе" бе най-резултатен състезател и записа най-голям брой успешни атаки. В допълнение, Николов (с 2023 точки за „Лубе") е на прага да изпревари Цветан Соколов (2026 точки за „Лубе") и да се изкачи до седмото място във вечната ранглиста на реализаторите на клуба. На българския национал са му необходими само 4 точки, за да задмине сънародника си.

Според официалната статистика на Серия А1 Соколов заема седмата позиция с 2026 точки, реализирани в 124 мача, докато Николов е непосредствено след него с 2023 точки в 145 срещи.

Цветан Соколов носи екипа на "Лубе" в периода 2016–2019 година, като печели два пъти титлата на Италия, а през 2019 г. триумфира и в Шампионската лига. Александър Николов пристигна в Чивитанова през 2022 г.

Младият волейболист няма търпение отново да се срещне с феновете, но подчертава, че най-голямото му желание е тимът да продължи да побеждава след силния старт и успеха във Верона.

„Изключително съм развълнуван от предстоящото завръщане на терена в „Еуросуоле Форум" срещу „Падуа" и възможността да празнуваме тези награди заедно с публиката", споделя Алекс. „Надявам се обаче това да е само един от многото поводи за радост за „Лубе" през този сезон!"

Празничната атмосфера при първия домакински мач не трябва да отклонява фокуса на вицешампионите на Италия от преследването на победата.

„В Суперлигата никой съперник не бива да се подценява", напомня той. „Ние обаче сме „Лубе" и нашата задача е винаги да играем с максимална интензивност и да се борим за трите точки."

Волейболните специалисти от щаба и самият състезател са напълно единодушни за ролята му на терена:

„Все повече свиквам с ролята си на основно оръжие в атака", допълва най-полезният играч (MVP) от гостуването във Верона миналата събота. „И ако трябва да съм честен - това изключително много ми харесва!"

Ото този сезон в "Лубе" играе и братът на Алекс - Мони.