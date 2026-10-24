Световната борба към Станка Златева: Има си избрано ръководство, не работим повече с вас

Генералният секретар на световната федерация по борба Карлос Рой е отговорил на бившия ръководител на родната Станка Златева, че тя вече е никой за UWW. Златева се опита да направи интрига преди световното, като обвини новото ръководство, че е сменило Айк Мнацаканян и треньора на класиците. Ето и писмото:

Уважаема г-жо Златева,

Потвърждаваме получаването на Вашето писмо от 23 октомври 2026 г. (Ваш изх. № 574/23.10.26), адресирано до президента на UWW и до долуподписания, относно премахването на състезателя Айк Мнацаканян и старши треньора г-н Андрей Стойнов от системата Athena и отказа за тяхната акредитация за Световното първенство за мъже и жени в Астана.

Бихме искали да Ви информираме, че на 17 октомври 2026 г. Българската федерация по борба проведе своето Извънредно изборно общо събрание в изпълнение на разпореждането на Софийския апелативен съд. Резултатите от тези избори бяха официално потвърдени пред UWW на 19 октомври 2026 г. от Българския олимпийски комитет.

Въз основа на това потвърждение UWW призна новоизбраните ръководни лица и надлежно отрази промените, приети от Извънредното изборно общо събрание, в съответствие с нашите правила и установена практика. Съответно UWW обработи и извърши промените в регистрациите, поискани от новия Управителен съвет на федерацията.

Отбелязваме, че Вие сте продължили да използвате тези данни за достъп, след като Общото събрание вече е избрало нов президент, нов генерален секретар и нови членове на Управителния съвет.

Тъй като вече не заемате длъжността президент на федерацията, използването от Ваша страна на официалния имейл адрес на UWW е било неправомерно.

Уведомяваме Ви също така, че данните за достъп до официалния имейл адрес на UWW и до системата Athena вече са подновени.

По всички бъдещи въпроси, свързани с Българската федерация по борба, включително заявките за участие на нейните отбори в първенствата, UWW занапред ще комуникира с надлежно избраните представители на федерацията.

С уважение,

Карлос Рой