1 стотна реши ските в Зьолден

1 стотна реши първия гигантски слалом от световната купа по ски в Зьолден (Австрия). С толкова американката Пола Молцан изпревари 19-годишната италианка с албански паспорт Лара Колтури. Великата Микаела Шифрин водеше с 3 десети след първото спускане, но във второто се издъни и излетя на седмо място. Колтури е дъщерята на олимпийската шампионка Даниела Чикарели, но заради спор с италианската федерация тя я даде на Албания, където пък направиха федерация специално за нея.

Молцан постигна първата победа в кариерата си.

Трета на подиума се качи германката Ема Айхер, която бе 9-а след първото спускане. Молцан бе пета, а Колтури - шеста. Така първите четири се издъниха - Шифрин, Сара Хектор, Камий Раст и Брит Ричърдсън.

Състезанието бе отчайващо за домакините, след като тяхната фаворитка Юлия Шайб падна още в първия манш. Миналогодишната победителка натисна малко повече и бе изхвърлена от трасето. Така само едва австрийка стигна до второто спускане и това бе Франциска Грич. Иначе 14 600 зрители уважиха състезанието, като сред зрителите имаше и доста българи.

Заради новия сняг началото бе забавено с 30 минути и бе използван резервния старт. Стартът при мъжете в неделя остава под въпрос заради нахлуването на студен фронт, който трябва да донесе и силен вятър от над 50 км/ч. При това положение може да бъде отменено състезането, което се очаква с огромен интерес заради битката на Марко Одермат, който няма равен в гигантските слаломи в последните години и взе четири поредни големи световни купи и бразилецът с норвежка кръв Лука Пинейро Бротен.