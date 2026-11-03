Какво стана с художественото в художествената гимнастика?

След непрекъснатото подновяване на правилника по художествена гимнастика, водещо до майсторска трудност в съчетанията през последните години, възниква въпросът: "Къде отиде красотата в този спорт?". Могат ли високите изисквания в съвременната гимнастика да вървят ръка за ръка с историческата ѝ същност - художествеността?

Българската школа е разпознаваема в световната гимнастика със своите виртуозност, артистичност и изящество в движението. Гимнастичките ни се превръщат в художнички, а телата им служат, за да разкажат история, обрисувана с естетична хореография.

През годините всичко това започна да изчезва заради увеличаването на броя на трудностите с тяло и уред в правилника. Днес се оказва все по-трудно да се открие златната среда между търсената усложненост в работата с уреда и създаването на красиво и артистично съчетание. Това се превръща в основна задача за Треньорската комисия към Българската федерация по художествена гимнастика. През последните 6 години комисията организира семинари, свързани с връщането на художествеността в художествената гимнастика.

Председателят на Треньорската комисия към Българската федерция по художествена гимнастика Мария Кънчева заедно с Бранимира Маркова по време на семинара в Стара Загора. СНИМКА: АННА НЕДКОВА

„За нас, като Треньорска комисия, е изключително важно да поддържаме квалификацията на треньорите постоянно, да има обмяна на информация, да сме в крак с всички актуални теми – не само чисто технически, а и от медицинска, и от психологическа гледна точка, както и с всичко, което се включва в треньорската професия", поясни Мария Кънчева - председателят на комисията.

Тазгодишният семинар носeше надслов "Да върнем художественото в художествената гимнастика". Ключов е акцентът в създаването на музикална, артистична и естетитчна хореография, която едновременно с това да съчетава техническите изисквания на правилника.

Сред водещите имена на лекторите в семинара са старши треньорът на националния отбор жени Бранимира Маркова, един от най-успешните тандеми в българската художествена гимнастика - Марияна Памукова и олимпийската вицешампионка Боряна Калейн, както и международният съдия Християна Тодорова. Чрез професионалния си опит те показаха как хореографията може да разкаже една обща история, съчетаваща трудността, музиката, движението и емоцията.

В семинара се включиха 54 участници на живо и още 86 онлайн.

Международният съдия Християна Тодорова и старши треньорът на националния отбор жени Бранимира Маркова представят как създаденото от треньора и изпълненото от гимнастичката достига до съдията. СНИМКА: АННА НЕДКОВА

Българските традиции дават силен старт в опита художествената гимнастика да се завърне към своите корени. Страната ни доказва, че може и е необходимо да се намери баланс между техническите изисквания и творческото изразяване, което именно превръща гимнастиката в художествена.