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https://www.24chasa.bg/sport/article/23801072 www.24chasa.bg

Ясна е програмата на българите на олимпийските игри за младежи в Дакар

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Снимка: БОК

Вече е ясна програмата за участието на българските представители на Младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал).

Надпреварата ще се проведе от 31 октомври до 13 ноември.

Програма на българското участие:

31 октомври (събота)

18:30-20:00 ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕТО Abdoulaye Wade Stadium (SAW) Diamniadio

1 ноември (неделя)

Ушу

09:30-11:30 Предварителен кръг (60 мин) Калина Славчева жени Тайджишан Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio

Бадминтон

09:00-11:10 и 14:30-16:40 Групи Теодор Митев мъже индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio

11:15-12:40 и 16:45-18:55 Групи Елена Попиванова жени индивидуално

Плуване

11:00-13:00 Квалификационни серии Симона Иванова жени 400 м свободен стил Complexe Tour de l'Oeuf (CTO) Dakar

15:00-15:10 Квалификационни серии

15:30-15:35 Церемония по награждаването

2 ноември (понеделник)

Ушу

09:30-11:30 Предварителен кръг (60 мин) Калина Славчева жени Тайджичуан Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio

Бадминтон 09:00-11:10 и 14:30-16:40 Групи Теодор Митев мъже индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio

11:15-12:40 Елена Попиванова жени индивидуално

16:45-18:55

Джудо 10:00-12:30 Предварителни кръгове Иван Николчев мъже -81 кг Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio

16:00-17:17 Финал

17:28-17:33 Церемония по награждаването

Плуване

11:00-13:00 Серии Симона Иванова жени 100 м свободен стил Complexe Tour de l'Oeuf (CTO) Dakar

15:00-15:08 Финал

15:21-15:26 Церемония по награждаването

11:00-13:00 Серии Димитър Докузов мъже 100 м свободен стил

15:08-15:16 Финал

15:27-15:32 Церемония по награждаването

3 ноември (вторник)

Бадминтон 09:00-11:10 и 14:30-16:40 Групи Теодор Митев мъже индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio

11:15-12:40 Групи Елена Попиванова жени индивидуално

16:45-18:55 Групи

Ушу

09:00-12:00 Финал (40 мин) Калина Славчева жени Тайджишан Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio

14:30-16:55 Финал (40 мин) жени Тайджичуан

17:18-17:23 Церемония по награждаването жени Тайджичуан комбинация

Плуване

11:00-13:00 Квалификационни серии Димитър Докузов мъже 400 м свободен стил Complexe Tour de l'Oeuf (CTO) Dakar

15:00-17:00 Квалификационни серии

15:00-17:00 Церемония по награждаването

4 ноември (сряда)

Бадминтон

09:00-10:45 Четвъртфинал Теодор Митев мъже индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio

14:30-16:35 Полуфинал

10:50-12:35 Четвъртфинал Елена Попиванова жени индивидуално

16:40-18:45 Полуфинал

5 ноември (четвъртък)

Гимнастика

10:00-12:30 Подиум тренировка Никълъс Наков мъже подиум тренировка Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio

13:00-15:30

Скейтборд

12:45-13:24 Предварителен кръг 1 Юлия Плахенборх жени Street Complexe Tour de l'Oeuf (CTO) Dakar

13:43-14:22 Предварителен кръг 2

16:00-16:49 Финал

16:55-17:00 Церемония по награждаването

Бадминтон 14:00-15:00 Финали (бронзов медал) Теодор Митев мъже индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio

15:10-16:10 Финали (златен медал)

16:20-16:25 Церемония по награждаването

16:35-17:35 Финали (бронзов медал) Елена Попиванова жени индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio

17:45-18:45 Финали (златен медал)

18:55-19:00 Церемония по награждаването

6 ноември (петък)

Стрелба с лък

09:30-12:00 Квалификационен кръг Неда Кендерова жени индивидуално Abdoulaye Wade Stadium (SAW)

Плуване

10:00-12:30 Серии Симона Иванова жени 200 м свободен стил Complexe Tour de l'Oeuf (CTO) Dakar

15:30-15:40 Финал

15:55-16:00 Церемония по награждаването

10:00-12:30 Серии Димитър Докузов мъже 200 м свободен стил

15:40-15:50 Финал

16:01-16:06 Церемония по награждаването

7 ноември (събота)

Стрелба с лък

09:00-12:16 1/16 Елиминации Неда Кендерова жени индивидуално Abdoulaye Wade Stadium (SAW) Diamniadio

14:00-17:16

Гимнастика

10:00-12:30 Квалификация мъже Никълъс Наков Квалификация мъже Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio

14:00-16:30

8 ноември (неделя)

Плажна борба

10:30-12:30 Групова фаза Кристин Илийна жени 45 кг Saly Beach West Saly

15:00-17:30

15:00-17:30 Финали

17:35-17:40 Церемония по награждаването

Колоездене шосе 11:00-13:07 Финал Димитър Митев мъже шосе Corniche West (COR) Dakar

13:24-13:29 Церемония по награждаването

Лека атлетика

16:06 Полуфинал Васил Антонов мъже 400 м Complexe Iba Mar Diop (CID) Dakar

16:20 Финал Стилян Орлинов мъже скок дължина

9 ноември (понеделник)

Стрелба с лък 10:00-11:52 1/8 Елиминации Неда Кендерова жени индивидуално Abdoulaye Wade Stadium (SAW) Diamniadio

14:00-14:56 Четвъртфинали

14:56-15:24 Полуфинали

15:30-15:44 Финал (бронзов медал)

15:44-15:58 Финал (златен медал)

16:08-16:13 Церемония по награждаването

Лека атлетика

10:25 Финал Зара Илиева жени 3000 м Complexe Iba Mar Diop (CID) Dakar

13:38 Церемония по награждаването

12:25 Финал Васил Антонов мъже 400 м

14:20 Церемония по награждаването

13:02 Церемония по награждаването Стилян Орлинов мъже скок дължина

10 ноември (вторник)

Колоездене шосе

10:30-11:43 Финал Димитър Митев мъже индивидуално по часовник Corniche West (COR) Dakar

11:59-12:04 Церемония по награждаването

Гимнастика 11:30-13:47 Финал Никълъс Наков мъже многобой Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio

13:52-13:57 Церемония по награждаването

11 ноември (сряда)

Таекуондо

11:24-11:36 Елиминации - 16 Анди Владимиров мъже +73 кг Complexe Iba Mar Diop (CID) Dakar

12:00-12:12 Елиминации - 16

12:36-12:48 Четвъртфинал

13:12-13:24 Четвъртфинал

13:48-14:00 Четвъртфинал

14:24-14:36 Четвъртфинал

16:30-16:42 Полуфинал

17:15-17:27 Полуфинал

18:00-18:12 Финал

18:29-18:34 Церемония по награждаването

12 ноември (четвъртък)

Брейк

11:00-13:30 Квалификация Round Robin Ая Краева B-Girls Complexe Tour de l'CEuf (CTO) Dakar

13 ноември (петък)

Фехтовка

09:00-09:40 Предварителни групи Никола Меицов мъже сабя индивидуално Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio

10:00-10:30 Основна схема 16

10:45-11:00 Четвъртфинал

11:15-11:45 Полуфинал

12:00-12:15 Финали (бронзов медал)

12:20-12:35 Финали (златен медал)

12:45-12:50 Церемония по награждаването

Брейк

10:00-12:15 Четвъртфинал Ая Краева B-Girls Complexe Tour de l'CEuf (CTO) Dakar

Полуфинал

Финал (битка за бронзов медал)

Финал (битка за златен медал)

12:20-12:25 Церемония по награждаването

18:00 ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕТО Youth Olympic Village Plaza

Снимка: БОК

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