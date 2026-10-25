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Европейският шампион Кирил Милов на световен полуфинал след 3 победи

Константин Ботушаров

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Кирил Милов

Кирил Милов се класира за полуфиналите на световното първенство по борба в класически стил (кат. до 97 кг) в Астана (Казахстан).

Действащият европейски шампион постигна 3 победи - над Владлен Козлюк (Украйна) с 10:0, над Алекс Соке (Унгария) с 3:2 и над представителя на домакините Ислам Йевлойев с туш за по-малко от 2 минути.

В спора за финала Милов ще се изправи срещу Кирил Маскевич (Беларус). Полуфиналите са насрочени за 13,45 ч.

От 15,00 започват битките за медалите на вчерашните категории. В тях Стоян Кубатов ще спори за бронза с Шиав Мамедов (Беларус) в категория до 77 кг.

Кирил Милов

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