Мони Николов блести при дебюта си в Чивитанова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В първия си мач в залата на "Кучине Лубе" в Чивитанова българското явление от световен мащаб във волейбола Мони Николов демонстрира на феновете класа при победата над "Падуа" 3:0 (25:21, 25:15, 25:21).

19-годишният разпределител блестеше не само с плеймекърските си решение, а реализира и 7 точки. 4 от тях бяха от начален удар, като никой друг в мача не стигна до тази бройка. Българският национал направи 1 блокада и оползотвори двете си атаки.

Брат му Алекс бе най-резултатен с 13 точки (2 аса, 1 блок).

"Лубе" е с пълен актив от 6 точки след 2 успеха.

На 1 ноември предстои гостуване на "Кунео".