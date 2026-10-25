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https://www.24chasa.bg/sport/article/23805767 www.24chasa.bg

Мони Николов блести при дебюта си в Чивитанова

Константин Ботушаров

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Алекс и Мони Николови осигуриха 20 точки за победата. Снимка: "Лубе"

В първия си мач в залата на "Кучине Лубе" в Чивитанова българското явление от световен мащаб във волейбола Мони Николов демонстрира на феновете класа при победата над "Падуа" 3:0 (25:21, 25:15, 25:21).

19-годишният разпределител блестеше не само с плеймекърските си решение, а реализира и 7 точки. 4 от тях бяха от начален удар, като никой друг в мача не стигна до тази бройка. Българският национал направи 1 блокада и оползотвори двете си атаки.

Брат му Алекс бе най-резултатен с 13 точки (2 аса, 1 блок).

"Лубе" е с пълен актив от 6 точки след 2 успеха.

На 1 ноември предстои гостуване на "Кунео".

Алекс и Мони Николови осигуриха 20 точки за победата. Снимка: "Лубе"

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