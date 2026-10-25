Първо със случаен гол, а после с втори перфектен "Реал" пречупи "Барселона" на "Ноу Камп" с 2:1

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В най-гледания футболен мач в света "Реал" (Мадрид) поведе на "Барселона" като гост след първото полувреме, до домакините изравинха през второто.

В края на мача обаче "белият балет" стигна до победата, като и в двата случая героят се казваше Килиан Мбапе.

Единственото попадение преди почивката на стадион "Ноу Камп" в каталунската столица вкара именно Мбапе.

В 41-ата минута "Реал" организира направи бърза атака отляво. Кукурея изведе Диоманде, който влезе в наказателното поле и центрира с външен фалц. Топката попадна у Жерар Мартин, който я ритна в крака на нахлуващия в пеналта Мбапе и тя влезе в мрежата.

Голът, който направи разликата в Ел Класико. Снимка: РОЙТЕРС

"Барселона" пропусна златен шанс да изравни в 44-ата минута. Топката попадна у Ламин Ямал в наказателното поле, който стреля от няколко метра с левия крак, но в аут.

Във втората минута на продължението Ян Диоманде пропусна добра възможност да вкара втори гол. Той влезе в наказателното поле и прати топката в мрежата, но от външната ѝ страна.

"Барселона" изравни в 61-ата минута. Педри получи топката пред наказателното поле и пусна скрит пас към Рафиня, който с удар между краката на Джуд Белингам вкара за 1:1.

3 минути преди края на мача "Реал" отново поведе, този път фатално за домакините след контраатака, която е мечта за всеки треньор. Джуд Белингам подаде към Камавинга вдясно, който нахлу в наказателното поле и пусна успореден пас към Килиан Мбапе, след което французинът практически на почти врата реализира вкара за 2:1.

Ето стартовите състави.

"Барселона": Жоан Гарсия, Жоао Кансело, Пау Кубарси, Фермин Лопес, Педри, Ламин Ямал, Рафиня, Шави Еспарт, Родри, Антъни Гордън, Жерар Мартин.

"Реал": Андрий Лунин, Федерико Валверде, Ибрахима Конате, Дийн Хаусен, Марк Кукурея, Орелиен Чуамени, Бернардо Силва, Джуд Белингам, Ян Диоманде, Арда Гюлер, Килиан Мбапе.