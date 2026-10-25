Кими Антонели без проблеми в САЩ, още в неделя може да спечели световната титла

Кими Антонели пропусна първия мачбол, но е още по-близо до световната титла във Формула 1.

Пилотът на "Мерцедес" стартира от първа позиция и без никакви проблеми спечели състезанието за Гран при на САЩ. 20-годишният италианец щеше да стане шампион (най-млад в историята) още на трасето в Остин, ако съотборникът му Джордж Ръсел бе останал 9-и, а носителят на 7 титли Луис Хамилтън ("Ферари") - пети. Двамата обаче завършиха съответно осми и четвърти, като Ръсел получи наказание от 5 секунди за напускане на очертанията на пистата и печелене на непозволено предимство още в първата обиколка в борбата си за място с Оскар Пиастри ("Макларън").

Така Антонели има аванс от 123 точки пред другия пилот на "Мерцедес", а Хамилтън е с още една назад. За да е шампион още след седмица в Мексико, младежът на практика трябва да влезе в топ 9 и да вземе 2 точки.

Втори в САЩ е Шарл Льоклер ("Ферари"), който 7 обиколки преди края изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Нидерландецът от "Ред Бул" се оплака от проблеми с управлението заради предното крило и от липса на скорост в края.