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Бившият херцог на Люксембург идва в Банско

Георги Банов

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СНИМКА: БФ СКИ

Бившият велик херцог на Люксембург Анри Албер Габриел Феликс Мари Гийом ще бъде специален гост на стартовете от световната купа по алпийски сноуборд на  16 и 17 януари догодина.

Анри управлява княжеството четвърт век до миналата година, когато отстъпи трона на сина си Гийом Жан Жозеф Мари да Насау, който управлява под името Гийом V.

Банско за пореден път домакинства в сноуборда. Следващият сезон обаче ще има слалом и гигантски слалом за мъже в алпийските ски според предварителния календар на световната федерация.

СНИМКА: БФ СКИ

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