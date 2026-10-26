Нова операция за Линдзи Вон

След 2 седмици и половина Линдзи Вон ще се подложи на нова операция, за да може да се възстанови напълно от контузията си. Звездата на скоростните дисциплини се потроши на олимпиадата в Кортина миналата година, но все още не е обявила край на кариерата си. Тя дори бе включена в националния отбор за новия сезон.

Най-вероятно става въпрос за отстраняване на хирургически пирони от крака, защото Вон постоянно си пуска снимки в инстаграм как тренира. Напоследък се изтипоса и по бански и взриви феновете си.

Сънародничката на Вон Пола Молцан успя да направи рекорд на старта на световната купа в Зьолден. Тя се оказа, че е най-възрастната в историята, която записва първата си победа. Молцан е на 32 години и нямаше успех. Американката изпревари само 1 стотна 19-годишната италианка с албански паспорт Лара Колтури. Великата Микаела Шифрин, която има точно 109 победи повече от Молцан, водеше с 3 десети след първото спускане, но във второто се издъни и излетя на седмо място.

През лятото Молцан реши да смени ските, като подписа с фирмата на Марсел Хиршер Van Deer.

Трета на подиума се качи германката Ема Айхер, която бе 9-а след първото спускане. Молцан бе пета, а Колтури - шеста. Така първите четири от началния манш се издъниха - Шифрин, Сара Хектор (Швеция), Камий Раст (Швейцария) и Брит Ричърдсън (Канада).

Състезанието бе отчайващо за домакините, след като тяхната фаворитка Юлия Шайб падна още в първия манш. 14 600 зрители уважиха състезанието.