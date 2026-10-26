Мбапе със 100 гола за "Реал"

Килиан Мбапе влезе в историята на "Реал", след като премина границата от 100 гола с екипа на гранда от Мадрид. Забележителното постижение стана факт с двата си гола за 2:1 на "Барселона" на "Камп ноу" в неделя вечерта.

Мбапе откри откри резултата в 41-ата мин и донесе поедата три минути преди края на мача с гол номер 100 за испанския гранд. За това на Мбапе му бяха нужни едва 116 официални мача. С това французинът стана едва 24-ият футболист в историята на "Реал" с подобно постижение.

Рекордът остава притежание на Ференц Пушкаш, достигнал границата за точно 100 срещи, следван от Кристиано Роналдо със 105 мача, Пахиньо със 111 и Алфредо Ди Стефано със 114 двубоя.