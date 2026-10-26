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https://www.24chasa.bg/sport/article/23807275 www.24chasa.bg

Съперник на "Левски" аха да пропилее 4 гола аванс във Франция

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Нападателят на "Олимпик" Тимъти Уеа се радва след гола във вратата на "Льо Авър". Снимка: Ройтерс

"Олимпик" постигна драматична победа с 4:3 над "Льо Авър" на „Стад Велодром" в най-резултатния мач от осмия кръг във френската Лига 1. 

Тимът от Марсилия посреща "Левски" на 26 ноември от 19:45 ч. на същия този „Стад Велодром".

Домакините тотално доминираха през по-голямата част от срещата. Те поведоха с 4:0 още в началото на второто полувреме благодарение Си Джей Игън-Райли (5), Тимъти Уеа (33), Игор Пайшао (50) и Химад Абдели (55).

Марсилци се отпуснаха преждевременно и допуснаха три бързи гола между 77-ата и 89-ата минута, с което върнаха интригата и буквално трепереха за трите точки до последния съдийски сигнал.

С успеха "Олимпик" се изкачи до осмата позиция в класирането с актив от 12 точки. Тимът на Льо Авър остава твърдо на дъното на таблицата, заемайки последното място с 2 точки и без победа.

Нападателят на "Олимпик" Тимъти Уеа се радва след гола във вратата на "Льо Авър". Снимка: Ройтерс
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