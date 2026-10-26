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https://www.24chasa.bg/sport/article/23807361 www.24chasa.bg

Бивш треньор на ЦСКА скъса с "Партизан" от третия път

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Саша Илич Снимка: Йордан Симеонов

Саша Илич приключи престоя си начело на белградския "Партизан", след като взе окончателно решение да подаде оставка. Решението на наставника дойде непосредствено след с 0:2 от "Чукарички".

Това бе третият път за сезона, при който бившият наставник на ЦСКА изяви желание да си тръгне. Първият бе след загуба от "Младост" (Лучани), а вторият случай, в който клубната легенда Илич хвърли оставка, дойде след равенството 4:4 срещу "Радник" (Сурдулица).

При предишните два случая шефовете на гранда от Белград и феновете успяваха да убедят треньора да остане.

Сега връщане назад обаче няма. Това бе седмата загуба за "Партизан" в първенството от едва 12 изиграни срещи. С едва 11 спечелени точки и срамното 10-о място в класирането, отборът е непосредствено над зоната на изпадащите. 

Саша Илич Снимка: Йордан Симеонов
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