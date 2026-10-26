Бивш треньор на ЦСКА скъса с "Партизан" от третия път

Саша Илич приключи престоя си начело на белградския "Партизан", след като взе окончателно решение да подаде оставка. Решението на наставника дойде непосредствено след с 0:2 от "Чукарички".
Това бе третият път за сезона, при който бившият наставник на ЦСКА изяви желание да си тръгне. Първият бе след загуба от "Младост" (Лучани), а вторият случай, в който клубната легенда Илич хвърли оставка, дойде след равенството 4:4 срещу "Радник" (Сурдулица).
При предишните два случая шефовете на гранда от Белград и феновете успяваха да убедят треньора да остане.
Сега връщане назад обаче няма. Това бе седмата загуба за "Партизан" в първенството от едва 12 изиграни срещи. С едва 11 спечелени точки и срамното 10-о място в класирането, отборът е непосредствено над зоната на изпадащите.