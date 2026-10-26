ЦСКА гони антирекорд по посещаемост срещу "Лудогорец"

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ЦСКА най-вероятно ще отбележи най-слабо посетения мач срещу "Лудогорец" в София тази вечер при последното си домакинство на Националния стадион "Васил Левски". За момента за двубоя от Първа лига с начален час 19,30 са продадени по-малко от 2000 билета.

Антирекордът по брой зрители между двата отбора е също от тази година, когато на 3 май в мач от плейофите на "Васил Левски" имаше около 3500 фенове.

Само след 5 дни ЦСКА ще открие новия стадион "Българска армия" срещу "Славия" пред изцяло продадени места - над 18 500.