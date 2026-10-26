Семен Новиков на световен финал, Кирил Милов с бронз, Еди Назарян ще се бори за трето място

Олимпийският шампион Семен Новиков ще се бори за титлата на световното първенство по класическа борба в Астана (Кахастан). Едмонд Назарян пък излиза утре за бронза. Трето място записа Кирил Милов (97), който надви с технически туш Маркус Рагингер (Австрия).

В категория до 87 кг първият стартира с класически стил с туш срещу Латана Сопа (Американска Самоа), а след това се изправи срещу много силен съперник - Ислам Абасов (Азербайджан). Новиков губеше с 4:5 почти до края на схватката, но в последните десет секунди повали азербайджанеца на тепиха за две точки и спечели с 6:5.

На четвъртфиналите той срещна световния шампион от 2019-а Лаша Гобадзе (Грузия) и го надви с 3:0. В 1/2-финала успя да надделее и над Мухамадкодир Расулов (Узбекистан) с 2:0.

Назарян (до 63 кг) започна със 7:0 срещу Сахил Сахил (Индия), след което се изправи срещу европейския шампион от миналата година Керем Камал (Турция). Срещата бе много оспорвана, а българският борец имаше надмощие в повечето време и в крайна сметка спечели с 11:6.

На четвъртфиналите Назарян отв 8:1 Мохамад Кешткар (Иран). В 1/2-финала обаче загуби от опитния Карен Асланян (Армения) с 4:12 и така ще изледе в схватка за бронза.

Абу-Муслим Амаев (до 67 кг) пък отпадна. Той записа победа срещу Сон Мангуан (КНДР) с 10:5, но след това загуби с 5:7 от Багдат Сабаз (Казахстан).