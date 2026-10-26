Теглят жребия за 1/8-финалите от купата на България в четвъртък

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Жребият за осминафиналите и четвъртфиналите на купата на България ще се проведе на 29 октомври (четвъртък) от 14,00 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна". Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига ще определят в рамките на една церемония осминафиналните двойки и потенциалните съперници в четвъртфиналната фаза на надпреварата.

В жребия за осминафиналите ще участват 16-те отбора, които преодоляха 1/16-финалите на турнира: "Арда" (Кърджали), "Ботев" (Враца), "Ботев" (Пловдив), "Добруджа" (Добрич), "Дунав" (Русе), "Левски", "Локомотив" (Горна Оряховица), "Локомотив" (Пловдив), "Локомотив" (София), "Лудогорец" (Разград), "Славия", "Спартак" (Варна), "Хебър" (Пазарджик), ЦСКА, ЦСКА 1948 и "Черно море".

Жребият ще бъде пълен (недирижиран). Всички 16 отбора ще бъдат поставени в една урна, от която ще бъдат изтеглени осем осминафинални двойки.

Непосредствено след това ще бъде проведен и жребият за четвъртфиналите. В него ще бъдат включени осемте осминафинални двойки. Чрез пълен (недирижиран) жребий ще бъдат определени четирите четвъртфинални сблъсъка.

И в двете фази победителите ще се определят в една среща по системата на директното отстраняване. Домакин на осминафиналните двубои ще бъде първият изтеглен отбор във всяка двойка, а на четвъртфиналите - победителят от осминафиналната двойка, изтеглена първа при определянето на съответния сблъсък.

Осминафиналните срещи ще се изиграят в периода 11 - 14 декември, докато четвъртфиналите са предвидени за март 2027 година.