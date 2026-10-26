България се събра с Русия в много трудна група на световното за дами (пълен жребий)

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В много трудна група попаднаха българските волейболистки при жребия за световното догодина в САЩ и Канада (20 август - 5 септември).

Националките на селекционера Марчело Абонданца се събраха с Русия (завръща се след падането на санкциите заради военната инвазия в Украйна от февруари 2022-а), Япония и Аржентина. Мачовете ще са в Омаха, Небраска.

"Сборная" е световна сила, а мястото ѝ в ранглистата бе замразено от FIVB (както и на мъжете). Русия е на 11-ата позиция.

Япония е 6-а, а Аржентина - 20-а.

България заема 29-ата позиция.

Двата най-добри отбора в групите продължават на 1/8-финалите.

Световното първенство е квалификация за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Трите най-добре представили се на него отбора, които все още не са се класирали, ще получат квоти.