България се събра с Русия в много трудна група на световното за дами (пълен жребий)

В много трудна група попаднаха българските волейболистки при жребия за световното догодина в САЩ и Канада (20 август - 5 септември).
Националките на селекционера Марчело Абонданца се събраха с Русия (завръща се след падането на санкциите заради военната инвазия в Украйна от февруари 2022-а), Япония и Аржентина. Мачовете ще са в Омаха, Небраска.
"Сборная" е световна сила, а мястото ѝ в ранглистата бе замразено от FIVB (както и на мъжете). Русия е на 11-ата позиция.
Япония е 6-а, а Аржентина - 20-а.
България заема 29-ата позиция.
Двата най-добри отбора в групите продължават на 1/8-финалите.
Световното първенство е квалификация за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.
Трите най-добре представили се на него отбора, които все още не са се класирали, ще получат квоти.