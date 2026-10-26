Без Лео Меси на "Златната топка"

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Носителят на рекордните 8 награда Лионел Меси (39 години) няма да присъства на церемонията по връчването на „Златната топка" тази вечер в Лондон (за първи път ще е извън родината на организатора "Франс футбол" - Франция).

Аржентинският звезден нападател е сред 30-те номинирани за отличието.

През миналия сезон Меси изведе "Интер Маями" до първа в историята титла от МЛС (първенство на САЩ и Канада).

На световното първенство с 8 гола и 4 асистенции имаше основна заслуга родината му като действащ шампион да стигне до финала, но там загуби 0:1 от Испания след продължения.

Общо през кампания Лео записа 33 мача във всички турнири с 29 гола и 15 асистенции.