ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето всички носители на "Златната топка"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23811414 www.24chasa.bg

Без Лео Меси на "Златната топка"

Константин Ботушаров

[email protected]

5188
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лионел Меси Снимка: Ройтерс

Носителят на рекордните 8 награда Лионел Меси (39 години) няма да присъства на церемонията по връчването на „Златната топка" тази вечер в Лондон (за първи път ще е извън родината на организатора "Франс футбол" - Франция).

Аржентинският звезден нападател е сред 30-те номинирани за отличието.

През миналия сезон Меси изведе "Интер Маями" до първа в историята титла от МЛС (първенство на САЩ и Канада).

На световното първенство с 8 гола и 4 асистенции имаше основна заслуга родината му като действащ шампион да стигне до финала, но там загуби 0:1 от Испания след продължения.

Общо през кампания Лео записа 33 мача във всички турнири с 29 гола и 15 асистенции.

Лионел Меси Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите - пълен запис