Отличникът Моуриньо - 6-ият “кралски” треньор с 6 победи в Ел Класико, 6 поредни мача непобедим

В навечерието на "Златната топка" Мбапе мина 100 гола за 116 мача, задмина Роналдо и Бензема по впечатляващ показател

Жозе Моуриньо излезе като пълен отличник от Ел Класико - победата на неговия “Реал” (Мадрид) с 2:1 като гост на “Барселона” в “6-точковото” дерби на Ла Лига значи следното:

Моуриньо е непобеден в последните си 6 издания на Ел Класико (4 победи и две загуби). Включва се и предишният му престой в “Реал” между 2010 и 2013 г. Само Мигел Муньос (7 победи между 1962 и 1965 г.) и Висенте дел Боске (2 победи и 5 равенства между 2001 и 2003 г.) имат по-дълги успешни серии за “кралете” - по 7 мача.

Моуриньо вече е и сред 6-имата “кралски” треньори с най-много победи в Ел Класико. Това беше успех №6 за него. А така стана шестият, постигнал поне 6 успеха в дербито. По този показател се изравни със Зинедин Зидан, Луис Моловни и Франсиско Бру, стигнали до кота 6 по-рано. Само Карло Анчелоти (9) и Мигел Муньос (16) имат повече. Легендата Муньос е безспорният рекордьор. От “Барселона” с по 9 победи са Йохан Кройф и Пеп Гуардиола, а по 6 имат Ханзи Флик и Тери Венейбълс. Съответно Мауриньо и останалите специалисти с по 6 победи към момента делят 5-ото място в общата историческа класация.

“Барселона” пропусна голям рекорд - след 9 победи в първите 9 кръга на Ла Лига “каталунците” можеха да станат първият отбор Испания с 10 победи от първите си 10 мача за сезона. Но “Реал” на отличника Моуриньо спря серията. “Реал” (сезон 1968/1969) и “Барса” (2026/2027) делят върха с по 9 от 9. А в настоящия сезон разликата между двата големи съперника се промени с цели 6 точки. При победа “Барса” щеше да води с 9 т. (30 срещу 21), а сега разликата е само 3 (27 срещу 24).

След 10 г. на “Реал” отново им се случи да победят на чужд терен отбор, който в момента е лидер в класирането. За последно мадридчани го направиха през април 2016 г. - отново срещу “Барселона” на “Ноу Камп”. И отново с 2:1. Голмайстори тогава бяха Кристиано Роналдо и Карим Бензема.

Килиан Мбапе ликува след гола за победното 2:1 за “Реал” (Мадрид) в гостуването на “Барселона”.

Сега големият герой беше Килиан Мбапе. В навечерието на връчването на “Златната топка” за 2026 г. френската суперзвезда мина границата от 100 гола за “Белия балет”. Достигна я с първия, а с победния си втори гол в 85-ата мин на Ел Класико стигна до страхотното постижение - 101 гола в 116 мача за “Реал” (М).

Впечатляващият Мбапе вече има 14 гола срещу “Барса”, 8 от които са за “Реал” в Ел Класико. Сумарно повече голове Мбапе е вкарвал само срещу “Монпелие” (15). С първите си две гостувания с “Реал” на “Ноу Камп” Килиан надмина именно Роналдо и Бензема по впечатляващ показател. Те имаха по 4 гола в първите си два мача като гост на “Барса”. Мбапе има 5, след като в дебютния си мач като гост с “Реал” вкара хеттрик, но тогава “Барса” би 4:3.

