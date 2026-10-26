ЦСКА се прости с "Васил Левски" с 2:0 над "Лудогорец"

ЦСКА се прости с "Васил Левски", като нанесе първа загуба на бившия хегемон "Лудогорец" с 2:0.

Резултатът откри левия бек Анжело Мартино, който бе намерен по перфектен начин зад защитата от Леандро Годой и заби топката с глава в мрежата на Хенрик Бонман. Това бе първото попадение на Мартино с екипа на "червените".

През втората част съдията Мариян Гребенчарски реши да действа. Показа жълт картон на Мартино за избутване на съперник извън терена. Явно бе забравил, че по абсолютно същия начин пропусна да накаже Руан Круз за същото срещу Стефано Сенси. А на всичко отгоре Круз имаше официално предупреждение за опит за убийство още в началото на мача срещу Мохамед Брахими. След това Теодор Иванов изби топката, но отново получи жълт картон. Така гостите имаха лек превес, но дойде 88-ата минута, когато Исак Соле изведе перфектно Леандро Годой, който направи 2:0.

ЦСКА получи още една лоша новина. Давид Пастор бе сменен принудително и вероятно ще се присъедини към Йоел Зварц и Лео Перейра в лазарета. На терена се завърна Жан-Филип Гбамен, който дълго време отсъства заради травма.