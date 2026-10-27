Хари Кейн получи 70-ата "Златна топка", Меси пропусна церемонията

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В легендарния театър "Лондон Паладиум" край Темза почти час след полунощ българско време световният шампион през 2002 г. с Бразилия Роналдо Феномена разгърна огромен плик, извади сгънато на две картонче, отвори го и обяви: "70-ият носител на "Златната топка" е Хари Кейн.

Нападателят на Англия и "Байерн" (Мюнхен) триумфира в конкуренцията на Ламин Ямал (Испания и "Барселона") и Килиан Мбапе (Франция и "Реал").

Той благодари първо на клубния си треньор Венсан Компани, който е в болница.

Кейн е петият англичанин, печелил "Златната топка". Преди него са Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кигън и Майкъл Оуен.

Непосредствено преди това бе обявена и победителката при жените. Тя е Алесия Путеяс, израснала в школата на "Барселона", но отскоро се преместила в Лондон. Това бе третата ѝ "Златна топка".

Церемонията започна с огромно закъснение - поне 45 минути, заради задръстванията в центъра на британската столица. На нея не присъства осемкратният носител на трофея Лионел Меси, който иначе стана най-възрастният футболист, попаднал в десетката.

За първи път връчването беше извън Париж заради 70-ата годишнина и първия носител - англичанина Стенли Матюс.

Първият награден на галавечерта бе Ламин Ямал, който бе отличен като най-добър млад футболист през годината. 19-годишният нападател на "Барселона" обаче каза при приемането на приза, че според него той е трябвало да отиде при съотборника му Пау Кубарси. Ямал пък е най-младият футболист, попаднал в десетката - само на 19 години.

Паралелната награда при девойките получи Вики Лопес, също от "Барселона" и испанска националка.

Рафаел Бенитес, триумфирал през 2005 г. с "Ливърпул" в Шампионската лига в знаменития финал срещу "Милан" (3:3 от 0:3 и успех с дузпи), връчи наградата на най-добър треньор при дамите. Изборът падна върху Пере Ромеу, наставник на женския отбор на "Барселона".

Пак испанският специалист обяви и наставник №1 в света за годината при мъжете. Това бе неговият сънародник Луис де ла Фуенте, извел "Ла Фурия" до световната титла това лято.

Наградата за вратари №1, кръстена на Лев Яшин, взеха от ръцете на Петер Шмайхел испанците Ката Кол и Унай Симон съответно при жените и мъжете.

Наградата на името на великия бразилски футболист Сократес за хуманитарна дейност бе връчена от певеца и композитор Бърна Бой на нападателя на "Арсенал" и Англия Букайо Сака.

За отбори на годината от "непобедимите" с "Арсенал" през 2003-2004 г. Сол Кембъл и Патрик Виейра бяха обявени "Барселона" при жените и "Пари Сен Жермен" при мъжете.

Наградите за голмайстори взеха Шарлийн Корал и Хари Кейн.