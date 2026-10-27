Ето всички носители на "Златната топка"

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Капитанът на Англия и голмайстор на германския гранд "Байерн" Хари Кейн спечели "Златната топка" за 2026 г.

Ето всички носители на приза:

1956: Стенли Матюс (Англия)

1957: Алфредо ди Стефано (Испания)

1958: Раймон Копа (Франция)

1959: Алфредо Ди Стефано (Испания)

1960: Луис Суарес (Испания)

1961: Омар Сивори (Италия)

1962: Йозеф Масопуст (Чехия)

1963: Лев Яшин (СССР)

1964: Денис Лоу (Шотландия)

1965: Еузебио (Португалия)

1966: Боби Чарлтън (Англия)

1967: Флориан Алберт (Унгария)

1968: Джордж Бест (Северна Ирландия)

1969: Джани Ривера (Италия)

1970: Герд Мюлер (Германия)

1971: Йохан Кройф (Нидерландия)

1972: Франц Бекенбауер (Германия)

1973: Йохан Кройф (Нидерландия)

1974: Йохан Кройф (Нидерландия)

1975: Олег Блохин (СССР)

1976: Франц Бекенбауер (Германия)

1977: Алан Симонсен (Дания)

1978: Кевин Кийгън (Англия)

1979: Кевин Кийгън (Англия)

1980: Карл-Хайнц Румениге (Германия)

1981: Карл-Хайнц Румениге (Германия)

1982: Паоло Роси (Италия)

1983: Мишел Платини (Франция)

1984: Мишел Платини (Франция)

1985: Мишел Платини (Франция)

1986: Игор Беланов (СССР)

1987: Рууд Гулит (Нидерландия)

1988: Марко ван Бастен (Нидерландия)

1989: Марко ван Бастен (Нидерландия)

1990: Лотар Матеус (Германия)

1991: Жан-Пиер Папен (Франция)

1992: Марко ван Бастен (Нидерландия)

1993: Роберто Баджо (Италия)

1994: ХРИСТО СТОИЧКОВ (БЪЛГАРИЯ)

1995: Джордж Уеа (Либерия)

1996: Матиас Замер (Германия)

1997: Роналдо (Бразилия)

1998: Зинедин Зидан (Франция)

1999: Ривалдо (Бразилия)

2000: Луиш Фиго (Португалия)

2001: Майкъл Оуен (Англия)

2002: Роналдо (Бразилия)

2003: Павел Недвед (Чехия)

2004: Андрий Шевченко (Украйна)

2005: Роналдиньо (Бразилия)

2006: Фабио Канаваро (Италия)

2007: Кака (Бразилия)

2008: Кристиано Роналдо (Португалия)

2009: Лионел Меси (Аржентина)

2010: Лионел Меси (Аржентина)

2011: Лионел Меси (Аржентина)

2012: Лионел Меси (Аржентина)

2013: Кристиано Роналдо (Португалия)

2014: Кристиано Роналдо (Португалия)

2015: Лионел Меси (Аржентина)

2016: Кристиано Роналдо (Португалия)

2017: Кристиано Роналдо (Португалия)

2018: Лука Модрич (Хърватия)

2019: Лионел Меси (Аржентина)

2020: не се присъжда заради пандемията от коронавирус

2021: Лионел Меси (Аржентина)

2022: Карим Бензема (Франция)

2023: Лонел Меси (Аржентина)

2024: Родри (Испания)

2025: Усман Дембеле (Франция)

2026: Хари Кейн (Англия)