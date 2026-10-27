Световното по щанги тръгна с две нули на Ангел Русев и Дениз Данев

С две нули на 6-кратния европейски шампион Ангел Русев и на Дениз Данев стартира световното по щанги в Нинбо (Китай) за България.

Русев се провали в изхвърлянето на категория до 60 килограма. Три пъти той не успя да вдигне 115 килограма. Получи и контузия, която го спря за изласкването.

Дениз Данев успя на 115 и 117 килограма, след което не вдигна 119 и така остана 10-и след първото движение. За него се оказа фатално второто. Първо не вдигна 148 килограма, а след това се провали още два пъти на 150.

Титлата спечели представителя на домакините от Китай Ян Ян, който направи двубой от 304 килограма (136+168). След него останаха двамата представители на КНДР Ун Чол Панг и Ин Сонг Пак, който завършиха с равен двубой от 300 килограма. Ян Ян взе злато в изхвърлянето следван от севернокорейците. Титлата в изтласкването отиде при Пак, следван от сънародника си Панг и Ян Ян.