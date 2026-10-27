ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 10-ия кръг в Примера дивисион и класи...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23814034 www.24chasa.bg

Световното по щанги тръгна с две нули на Ангел Русев и Дениз Данев

Георги Банов

20076
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ангел Русев Снимка: Startphoto.bg

С две нули на 6-кратния европейски шампион Ангел Русев и на Дениз Данев стартира световното по щанги в Нинбо (Китай) за България.

Русев се провали в изхвърлянето на категория до 60 килограма. Три пъти той не успя да вдигне 115 килограма. Получи и контузия, която го спря за изласкването. 

Дениз Данев успя на 115 и 117 килограма, след което не вдигна 119 и така остана 10-и след първото движение. За него се оказа фатално второто. Първо не вдигна 148 килограма, а след това се провали още два пъти на 150. 

Титлата спечели представителя на домакините от Китай Ян Ян, който направи двубой от 304 килограма (136+168). След него останаха двамата представители на КНДР Ун Чол Панг и Ин Сонг Пак, който завършиха с равен двубой от 300 килограма. Ян Ян взе злато в изхвърлянето следван от севернокорейците. Титлата в изтласкването отиде при Пак, следван от сънародника си Панг и Ян Ян. 

Ангел Русев
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"