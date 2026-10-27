"Трабзон" с драматично 4:3 като гост в Турция, Салах не вкара

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"Трабзон", който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, победи драматично с 4:3 като гост на "Ризе" в мач от деветия кръг в турското първенство.

Звездата на тима от черноморския град Мохамед Салах този път не успя да вкара.

Дженаро Борели даде два гола аванс за домакините преди почивката, но до 57-ата минута голове на Мелих Кабасакал, Арал Симсир и Франкулиньо направиха обрат в полза на "Трабзон".

Казим Лачи в 68-ата минута възстанови равенството, разписвайки се за "Ризе", но шест минути преди края на редовното време Франкулиньо оформи крайния резултат, който осигури трето място за "Трабзон" с 19 точки.

ЦСКА посреща "Трабзон" в София на 26 ноември.