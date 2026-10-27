Килиан Мбапе загуби милиони евро от Китай заради меме с Мао Дзедун (Видео)

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Френската суперзвезда на "Реал" Килиан Мбапе понесе тежък финансов удар и загуби милиони евро, след като най-големите му рекламодатели в Китай светкавично прекратиха договорите си с него.

Причината е видеоклип от предаването The Bridge, в който 27-годишният нападател се смее на интернет меме, изобразяващо неговото собствено лице, монтирано върху лика на покойния китайски лидер Мао Дзедун, като Мбапе го нарича "китайски диктатор". КАДЪР: Екс/@jon_delorraine