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https://www.24chasa.bg/sport/article/23814351 www.24chasa.bg

Килиан Мбапе загуби милиони евро от Китай заради меме с Мао Дзедун (Видео)

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Килиан Мбапе ликува след гола за победното 2:1 за “Реал” (Мадрид) в гостуването на “Барселона”.

Френската суперзвезда на "Реал" Килиан Мбапе понесе тежък финансов удар и загуби милиони евро, след като най-големите му рекламодатели в Китай светкавично прекратиха договорите си с него.

Причината е видеоклип от предаването The Bridge, в който 27-годишният нападател се смее на интернет меме, изобразяващо неговото собствено лице, монтирано върху лика на покойния китайски лидер Мао Дзедун, като Мбапе го нарича "китайски диктатор".

КАДЪР: Екс/@jon_delorraine
КАДЪР: Екс/@jon_delorraine

Мбапе беше сред най-скъпоплатените рекламни лица в азиатската страна. Скандалът доведе и до допълнителни индиректни щети, като държавната телевизия CCTV преустанови излъчването на мачове от Ла Лига, а ликът му се премахва от всички публични пространства и приложения в Китай.

Килиан Мбапе ликува след гола за победното 2:1 за “Реал” (Мадрид) в гостуването на “Барселона”.
КАДЪР: Екс/@jon_delorraine

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