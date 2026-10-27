БФС даде лиценз на новия стадион "Българска армия"

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БФС официално разреши на ЦСКА да играе домакинсикте си мачове на новия стадион "Българска армия". Ето какво написаха от футболния съюз в официалния си сайт:

На свое заседание, проведено на 27 октомври 2026 г., Лицензионната комисия към Българския футболен съюз взе решение, с което допуска „ПФК ЦСКА" АД да провежда домакинските си срещи от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 на стадион „Българска армия", „Борисова градина", бул. „Драган Цанков" № 3, гр. София.

В рамките на заседанието бяха разгледани всички представени документи и доклади, относими към оценката на инфраструктурното съответствие на стадион „Българска армия", включително доклада на Комисията по стадионите към БФС, както и заповедта/разрешението за ползване на стадиона, издадено от областния управител на област София-град.

След извършения преглед и на основание представената документация Комисията прие, че стадион „Българска армия", гр. София, изпълнява всички инфраструктурни критерии за провеждане на срещи от Първа професионална футболна лига и международни мачове.

Лицензионната комисия към БФС приветства възможността ПФК ЦСКА да посреща своите съперници на традиционния си стадион и пожелава на клуба успешни изяви и много победи на неговия обновен футболен дом.

Комисията изразява надежда, че в близко бъдеще ще има повече подобни положителни решения, които допринасят за развитието на футболната инфраструктура и за създаването на по-добри условия за провеждане на футболни срещи в България.