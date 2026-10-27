Григор Димитров: Трябва да си променя навиците, за да не изостана

Григор Димитров призна, че му трябват промени, за да има шанс да бъде равностоен на най-добрите в съвременния тенис.

Българската звезда е във Виена и тази вечер играе с добрия си приятел Флавио Коболи. Ако спечели, ще срещне друг италианец - Матео Беретини. Заради контузии Димитров не е участвал в турнири почти месец и в момента е 124-и в света.

"Заради принудителната пауза имах повече време да си бъда у дома за разлика от други сезони. Много тежка година за моето тяло. Трябваше да преосмисля някои неща и да направя план как да се подготвям за следващия сезон. Преценявах дали да не направя промени в програмата си, да си направя изводите какво е наред и кое не върви и да се опитам с нови неща да продължа по правилния път", коментира 35-годишният бивш №3 в света.

"Наясно съм, че вече настъпи различен период в моята кариера. Тялото ми изисква повече, отколкото съм свикнал. Точно по тази причина трябва да внимавам дали това, което избирам, е правилно. Надявам се да съм намерил някои точни решения, но не мога да бъда сигурен, преди да се уверя на корта, че нещата вървят. Става дума за тренировки, каквито правя отдавна, но е приятно да усетя, че и след толкова години има резултат. Нещата се променят, играчите се развиват, всичко е различно. Не можеш само да поддържаш някакво темпо - трябва да търсиш нови начини, за да не изоставаш", признава Димитров.