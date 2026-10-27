Съперникът на Никола Цолов за място във Формула 1 преговаря с “Кадилак”

Съперникът на Никола Цолов за мястото в екипа на “Рейсинг Булс” за новия сезон във Формула 1 Лиъм Лоусън вече преговаря с друг отбор.

Неговият агент се е свързал с “Кадилак”, за да види дали не може да се измести Валтери Ботас. Американците са по-доволни от Серхио Перес. Ботас има договор за следващия сезон, но можело да се разтрогне.

Проблемът е, че “Кадилак” много иска да даде шанс на Колтън Херта колкото се може по-бързо.

Лоусън бил безкрайно разочарован, че след страхотния сезон, който прави, все още няма яснота за мястото му догодина. И постоянно се намеква, че Цолов може да го смени.

Новозеландецът е твърдо най-добрият от “останалите”, или след шестимата пилоти на “Мерцедес”, “Ред Бул” и “Ферари”. И въпреки това има съмнения в качествата му.

Лоусън намекна за проблеми в САЩ още в петък, като обясни, че няма никакви сантименти към отбора си, а просто иска да печели повече победи.

След това в квалификацията бе прецакан категорично, като не бе пуснат в третия сегмент, въпреки че бе готов да излезе на пистата.

Андреа Кими Антонели бе недостижим за съперниците си и взе победата в Гран при на САЩ без никакви проблеми. Така на него му трябват мижавите 2 точки от следващия старт в Мексико, за да грабне предсрочно титлата.

От международната федерация по автомобилизъм продължават да твърдят, че последните два старта в Близкия изток ще се състоят. В неделя обаче официално бе обявено, че рали “Дакар”, което трябваше да се състои в Саудитска Арабия през януари няма да е там заради нажежената обстановка. Отменен е и стартът от световния шампионат по издръжливост. Пилотите от MotoGP трябва да са в Бахрейн в началото на ноември, но са направили среща на остров Филип и 2/3 са гласували против пътуването за там.

Така още тази седмица може да бъдат отменени двата последни старта. Те ще бъдат заменени само от един - на “Монца”. Това означава, че точките на 20-годишния Кими вече са предостатъчни за първото място.

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем на няколко пъти повтаря, че няма да се рискува със сигурността на пилотите.

Подобно развитие с елиминирането на последните два старта ще засегне и Никола Цолов. Той разчита на тях, за да се пребори за титлата във Формула 2. В момента той е на 7 точки от лидера Рафаел Камара.