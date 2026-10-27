България среща Еквадор в 1/16-финалите на световното до 15 г. в Баку

Националният отбор на България до 15 години се класира за 1/16-финалите на световното първенство и фестивал на ФИФА в Баку, където ще се изправи срещу Еквадор. Селекцията на Петър Карачоров спечели и четирите си срещи в група I и завърши начело с пълен актив от 12 точки и голова разлика 14:7. Селекционерът открои качествата, отговорността и способността на футболистите да се адаптират към различни предизвикателства.

„Представянето на нашите момчета е страхотно. Смея да кажа, че двата по-сериозни мача бяха срещу Латвия и Шотландия, в които се справихме отлично. В двубоите срещу Лесото и Габон не подходихме с необходимата агресия, но в хода на мачовете успяхме да намерим правилния ритъм и да се справим добре. Всеки двубой беше различен, но в голяма част от времето контролирахме събитията. Момчетата се представиха на високо ниво и показаха, че могат да се адаптират към различни игрови ситуации", заяви Карачоров.

България постави основата на успешното си участие с две победи на 25 октомври - 3:2 над Шотландия и 5:1 над Лесото. Иван Бичовски отбеляза два гола срещу шотландците, а Иван Дедев добави един. Във втория двубой Дедев се отличи с хеттрик, а Георги Славчов и Йоан Йорданов също се разписаха.

На следващия ден националите затвърдиха първото си място с нови два успеха с по 3:2. Срещу Габон тимът постигна обрат с две попадения на Иван Дедев, едното от дузпа, и гол на Теодор Матев. В заключителния двубой срещу Латвия точни бяха Ник Георгиев, Йоан Йорданов и Дедев, който завърши груповата фаза със седем гола.

С пълния си актив България заслужи място в най-високото състезателно ниво А, в което продължават победителите от 32-те групи. В тази връзка Карачоров очаква от футболистите да запазят характера и отдадеността, с които преминаха успешно първата фаза.

„Няма съмнение, че ни предстоят наистина сериозни мачове. Това, което си пожелавам, е да виждам същата непримиримост, която момчетата демонстрираха в последния двубой от груповата фаза. Те заслужиха с представянето си мястото сред най-добрите. За всички нас това е приятна емоция и изключително ценен опит. Оттук нататък съм сигурен в едно – българските момчета ще бъдат максимално фокусирани и отдадени, за да продължат да се представят на високо ниво", заяви селекционерът.

1/16-финалът между Еквадор и България е на 28 октомври от 12:30 ч. българско време на терен 5B в комплекса „Ховсан". При победа националите ще се класират за осминафинал срещу победителя от Испания-Уелс. При поражение ще продължат в потока за разпределение на местата срещу загубилия от същата двойка. И в двата случая вторият двубой е същия ден от 18:45 ч. българско време.

Турнирът продължава до 30 октомври. Всички 189 участници остават в надпреварата, разпределени в шест състезателни нива, а победителят в ниво А ще бъде определен за шампион.